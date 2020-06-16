В Одессе до 25 июня должны поднять затонувшее судно Delfi, - ОГА

16 июня, 2020, 18:35

Затонувшее судно Delfi в Одессе планируют поднять с помощью баллонов с воздухом до 25 июня

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook.

"Принимая во внимание принципиальную позицию Одесского городского совета против распила судна непосредственно на месте затопления, судовладелец предложил поднятие Delfi при помощи воздушных баллонов. Их должны разместить в полостях судна. Они обеспечат плавучесть танкера, после этого буксиры транспортируют его в порт", - написал Куцый .

Куцый сообщил, что срок завершения работ назначен на 25 июня. В случае, если до этой даты судно не смогу убрать, ликвидационные работы самостоятельно начнет Администрация морских портов Украины.

Напомним, судно Delfi затонуло вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. Из за сильного шторма танкер сорвало с якоря и унесло в акваторию Одессы. Владелец танкера отказывался убирать судно, несмотря на обязанности провести ликвидационные работы до 31 марта.

21 мая в Одессе вблизи затонувшего судна Delfi зафиксировали загрязнение воды и воздуха - по предварительным данным экологические показатели превышены в 15 раз.

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