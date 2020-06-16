В Одессе до 25 июня должны поднять затонувшее судно Delfi, - ОГА
Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook.
"Принимая во внимание принципиальную позицию Одесского городского совета против распила судна непосредственно на месте затопления, судовладелец предложил поднятие Delfi при помощи воздушных баллонов. Их должны разместить в полостях судна. Они обеспечат плавучесть танкера, после этого буксиры транспортируют его в порт", - написал Куцый .
Куцый сообщил, что срок завершения работ назначен на 25 июня. В случае, если до этой даты судно не смогу убрать, ликвидационные работы самостоятельно начнет Администрация морских портов Украины.
- Напомним, судно Delfi затонуло вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. Из за сильного шторма танкер сорвало с якоря и унесло в акваторию Одессы. Владелец танкера отказывался убирать судно, несмотря на обязанности провести ликвидационные работы до 31 марта.
- 21 мая в Одессе вблизи затонувшего судна Delfi зафиксировали загрязнение воды и воздуха - по предварительным данным экологические показатели превышены в 15 раз.
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