В Китае ограничили автомобильное сообщение с Пекином на фоне нового всплеска коронавируса

16 июня, 2020, 11:01

Власти Пекина приняли решение об ограничении автомобильного сообщения столицы с другими районами Китая из-за новой вспышки коронавируса

Как сообщает DW, в частности, такси запрещен выезд за пределы города.

Этот запрет касается также тех водителей, которые подвозят пассажиров попутно.

На выезде из Пекина будут установлены посты контроля за выполнением указания.

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Первые новые случаи появления коронавируса были обнаружены у работников оптового рынка Синьфади в Пекине. Вероятно, инфекция была обнаружена на доске для обработки лосося.

Накануне стало известно, что в связи с новой вспышкой заболеваемости власти Пекина решили вернуться к жестким ограничениям.