В Китае ограничили автомобильное сообщение с Пекином на фоне нового всплеска коронавируса
Как сообщает DW, в частности, такси запрещен выезд за пределы города.
Этот запрет касается также тех водителей, которые подвозят пассажиров попутно.
На выезде из Пекина будут установлены посты контроля за выполнением указания.
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Первые новые случаи появления коронавируса были обнаружены у работников оптового рынка Синьфади в Пекине. Вероятно, инфекция была обнаружена на доске для обработки лосося.
Накануне стало известно, что в связи с новой вспышкой заболеваемости власти Пекина решили вернуться к жестким ограничениям.
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