В Киеве из-за вспышки COVID-19 закрыли сервисный центр МВД

16 июня, 2020, 13:42

С 16 июня в Киеве закрыли сервисный центр МВД из-за обнаруженного коронавируса среди сотрудников

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Сервисный центр МВД №8047 (Киев, ул. Большая Кольцевая, 110а) закрыто из-за обнаружения заболевания COVID-19 у сотрудников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лица, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД в Киеве.

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