В Киеве в нескольких районах на два дня отключат воду

16 июня, 2020, 19:09

В Киеве в нескольких районах частично будет ограничена подача воды с 19 по 21 июня, будут проводить ремонт насосной водопроводной станции "Виноградарь-III"

Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

"Киевводоканал будет проводить замену запорной арматуры больших диаметров на насосной водопроводной станции "Виноградарь-III". Выполнить такие работы без остановки водопроводов, что поставляют воду потребителям, к сожалению, невозможно", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы продлятся два дня - с 22:00 19 июня по 20:00 21 июня.

Сообщается о возможном отсутствии воды на верхних этажах домов из-за пониженного давления в районе жилых массивов:

- Новобеличи (ул. Академика Булаховского, Генерала Наумова, Подлесная, Олевская, Рабочая, проспект Академика Палладина)

- Никольская Борщаговка (ул. Зодчих, Жмеринская, Василия Верховинца, Семьи Сосниных)

- Нивки и Галаганы (ул. Берковецкая, Академика Туполева, Стеценко, Саратовская, Салютная, Януша Корчака, проспект Победы, ул. Чистяковская, Дружковская)

- Виноградарь (проспект Георгия Гонгадзе, ул. Вышгородская, Мостицкая, Межевая, ул. Правды, Свободы, ул. Натальи Ужвий, Кобзарська, Сошенко, Ростовская)

- Святоишино, Академгородок и Беличи (ул. Чернобыльская, Академика Ефремова, бульвар Академика Вернадского, ул. Академика Кржижановского, Василия Степанченко, Святошинская, Отдыха, Верховинная, Кольцевая дорога)

- Пуща-Водица (ул. Курортная, Городская, Лесная, Крестьянская и Федора Максименко)

- Горенка.

С полным списком улиц и домов, где отключат воду, можно ознакомиться по ссылке.

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