В Киеве в нескольких районах на два дня отключат воду
Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.
"Киевводоканал будет проводить замену запорной арматуры больших диаметров на насосной водопроводной станции "Виноградарь-III". Выполнить такие работы без остановки водопроводов, что поставляют воду потребителям, к сожалению, невозможно", - говорится в сообщении.
Ремонтные работы продлятся два дня - с 22:00 19 июня по 20:00 21 июня.
Сообщается о возможном отсутствии воды на верхних этажах домов из-за пониженного давления в районе жилых массивов:
- Новобеличи (ул. Академика Булаховского, Генерала Наумова, Подлесная, Олевская, Рабочая, проспект Академика Палладина)
- Никольская Борщаговка (ул. Зодчих, Жмеринская, Василия Верховинца, Семьи Сосниных)
- Нивки и Галаганы (ул. Берковецкая, Академика Туполева, Стеценко, Саратовская, Салютная, Януша Корчака, проспект Победы, ул. Чистяковская, Дружковская)
- Виноградарь (проспект Георгия Гонгадзе, ул. Вышгородская, Мостицкая, Межевая, ул. Правды, Свободы, ул. Натальи Ужвий, Кобзарська, Сошенко, Ростовская)
- Святоишино, Академгородок и Беличи (ул. Чернобыльская, Академика Ефремова, бульвар Академика Вернадского, ул. Академика Кржижановского, Василия Степанченко, Святошинская, Отдыха, Верховинная, Кольцевая дорога)
- Пуща-Водица (ул. Курортная, Городская, Лесная, Крестьянская и Федора Максименко)
- Горенка.
С полным списком улиц и домов, где отключат воду, можно ознакомиться по ссылке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?
-
12 июня, 2020 Легко воровать, и тяжело отвечать - 5 книг о ворах
Читайте также
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?