 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве под колесами BMW погиб пешеход, от удара его перебросило на встречную полосу

В Киеве под колесами BMW погиб пешеход, от удара его перебросило на встречную полосу

В Оболонском районе Киева, на улице Богатырской, около полуночи под колесaми легковушки BMW погиб пешеход-нарушитель

Об этом сообщают ВартовиЕспресо .

Происшествие случилось на регулируемом пешеходном переходе. Очевидцы говорят, что человек вышел на проезжую часть на запрещающий для пешеходов сигнал светофора. Перед одним авто мужчина успел проскочить, однако попал под другой.

Удар был такой силы, что пешехода перебросило через разделяющий газон на встречную полосу. Пострадавший получил травматическую ампутацию нижней конечности и скончался до приезда врачей. 38-летний погибший - уроженец Конотопа, работал в Киеве охранником. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

видео 18+

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июня, 2020 вторник

15 июня, 2020 понедельник

больше новостей

16 июня, 2020 вторник

15 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать