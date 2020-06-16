В Киеве под колесами BMW погиб пешеход, от удара его перебросило на встречную полосу

16 июня, 2020, 07:15

В Оболонском районе Киева, на улице Богатырской, около полуночи под колесaми легковушки BMW погиб пешеход-нарушитель

Об этом сообщают ВартовиЕспресо .

Происшествие случилось на регулируемом пешеходном переходе. Очевидцы говорят, что человек вышел на проезжую часть на запрещающий для пешеходов сигнал светофора. Перед одним авто мужчина успел проскочить, однако попал под другой.

Удар был такой силы, что пешехода перебросило через разделяющий газон на встречную полосу. Пострадавший получил травматическую ампутацию нижней конечности и скончался до приезда врачей. 38-летний погибший - уроженец Конотопа, работал в Киеве охранником. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

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