В Киеве 28 новых случаев коронавируса за сутки, - Кличко

16 июня, 2020, 11:38

Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 28 человек

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

"Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 28 человек. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 3985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Среди заболевших: 17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет, 9 мужчин от 18 до 75 лет, 1 девочка 9 лет и семилетний мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 2 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 7. Деснянском - 5 и в Днепровском - 4 случая.

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