Украина за четыре месяца сократила дефицит внешней торговли товарами в три раза, - Госстат
Об этом сообщает Государственная служба статистики
Согласно данным Госстата, дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-апрель этого года составлял 674,5 млн грн, что в три раза ниже дефицита за аналогичный период прошлого года.
Так, экспорт товаров из Украины за этот период сократился на 1,7% - до $16,086 млрд, а импорт - на 9,3% и составил $16,760 млрд.
Отмечается, что внешнеторговые операции в январе-апреле 2020 проводились с партнерами из 215 стран мира.
Больше товаров за указанный период Украина экспортировала в Китай, Польшу и Российскую Федерацию.
Больше всего в январе-апреле 2020 года Украина продала на внешних рынках зерновых, черных металлов, жиров и масел животного или растительного происхождения.
Больше всего товаров за четыре месяца 2020 года Украина импортировала из Китая, Германии и Российской Федерации.
Основными товарными позициями украинского импорта за январь-апрель 2020 года были машины, оборудование и механизмы, топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности.
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