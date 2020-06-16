Украина должна получить доступ к вакцине от коронавируса, как только ее изготовят, - Зеленский
Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.
"Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", - сказал Зеленский.
Отмечается, что со вчерашнего дня по заданию президента было увеличено количество пригородных электропоездов на Киевщине и установлены громкоговорители, которые напоминают о соблюдении мер личной защиты, благодаря чему на остановках удалось избежать больших скоплений людей, и больше пассажиров стали надевать маски.
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