Украина должна получить доступ к вакцине от коронавируса, как только ее изготовят, - Зеленский

16 июня, 2020, 15:50

Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

"Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", - сказал Зеленский.

Отмечается, что со вчерашнего дня по заданию президента было увеличено количество пригородных электропоездов на Киевщине и установлены громкоговорители, которые напоминают о соблюдении мер личной защиты, благодаря чему на остановках удалось избежать больших скоплений людей, и больше пассажиров стали надевать маски.

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