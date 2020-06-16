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Espreso.tvОбществоУкраина будет членом НАТО, когда наступит подходящее время, - посол США при Альянсе

Украина будет членом НАТО, когда наступит подходящее время, - посол США при Альянсе


фото: reuters
Посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Украина имеет шансы стать членом Альянса, когда наступит "подходящий момент"

Отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли считать признание Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО "последним шагом" к членству в Альянсе, или заменой членства, посол отметила, что это не "ни тем ни другим", сообщает Европейская правда .

"Этот шаг является демонстрацией, что Украина очень важна для НАТО. Это позволит иметь больше совместных учений и обеспечить лучшую совместимость сил", - сказала Хатчисон.

Посол отметила, что нет оснований утверждать, что партнерство расширенных возможностей должно заменить потенциальное будущее членство Украины в Альянсе.

"Я надеюсь, что Украина будет членом НАТО, когда наступит подходящий момент", - отметила Хатчисон.

Дипломат добавила, что такой статус для Украины, как и Грузии, подтверждает, что эти страны являются для НАТО ближайшими партнерами и им оказывают особое внимание.

12 июня Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО.

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