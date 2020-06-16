Синоптик Наталья Диденко предупредила об усилении жары
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facеbook.
"Дожди с грозами завтра, 17-го июня, также вероятные в северных областях Украины и локально - в центральных. На юге и востоке - без осадков, лишь на Харьковщине днем есть шанс для периодического дождя с грозой", - отметила синоптик.
Ветер будет дуть с юго-востока, умеренный, временами порывистый.
Температура воздуха 17 июня ожидается +25 ... + 30 ° С, на востоке до + 32 ° С, на Западе +22 ... + 27 ° С.
В Киеве среда будет с грозой, ожидается +26 ... + 28 ° С.
"Вторая половина недели раскалится до + 30 ° С и выше, однако уже в понедельник, 22-го июня, станет значительно прохладнее", - сообщила Диденко.
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