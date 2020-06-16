Синоптик Наталья Диденко предупредила об усилении жары

16 июня, 2020, 15:52

17 июня дожди с грозами вероятны в северных и центральных областях Украины

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facеbook.

"Дожди с грозами завтра, 17-го июня, также вероятные в северных областях Украины и локально - в центральных. На юге и востоке - без осадков, лишь на Харьковщине днем есть шанс для периодического дождя с грозой", - отметила синоптик.

Ветер будет дуть с юго-востока, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха 17 июня ожидается +25 ... + 30 ° С, на востоке до + 32 ° С, на Западе +22 ... + 27 ° С.

В Киеве среда будет с грозой, ожидается +26 ... + 28 ° С.

"Вторая половина недели раскалится до + 30 ° С и выше, однако уже в понедельник, 22-го июня, станет значительно прохладнее", - сообщила Диденко.

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