Суд просят обязать Минюст прекратить деятельность ГПК из-за пропаганды "СС" Галичина "

16 июня, 2020, 18:07

Окружной административный суд просят обязать Минюст обратиться в суд относительно прекращения деятельности ОО "Центр противодействия коррупции"

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности ОО "Центр противодействия коррупции" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики "и не обращаются в суд с иском о прекращении деятельности соответствующей общественной организации ", - говорится в сообщении.

Истец считает, что ГПК, анализируя деятельность дивизии войск СС "Галичина", якобы занимается пропагандой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

В то же время, истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о прекращении деятельности ГПК.

Центр противодействия коррупции - общественная организация, созданная в 2012 году. Официально организация финансируется благодаря поддержке международных доноров.