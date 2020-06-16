 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаШмыгаль прогнозирует постепенный рост украинской экономики во втором полугодии

Шмыгаль прогнозирует постепенный рост украинской экономики во втором полугодии


фото: kmu.gov.ua
В то же время премьер не отрицает прогнозы по падению ВВП на 4-8% в текущем году

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Согласно сообщению, премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает рост экономических показателей, в частности, благодаря программе стимулирования экономики.

В то же время Шмыгаль не отрицает, что прогнозируется падение ВВП в текущем году на 4-8%.

"Но уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики", - цитирует пресс-служба слова премьера.

По словам Шмыгаля, программа стимулирования экономики в первую очередь предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса.

  • Как сообщалось, 15 июня Кабмин опубликовал обновленную программу работы правительства, которая, в частности, предусматривает разработку и реализацию Государственной программы стимулирования экономики на 2020-2022 годы.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

16 июня, 2020 вторник

15 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать