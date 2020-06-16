Шмыгаль прогнозирует постепенный рост украинской экономики во втором полугодии
16 июня, 2020, 11:36
В то же время премьер не отрицает прогнозы по падению ВВП на 4-8% в текущем году
Об этом сообщает "Экономическая правда".
Согласно сообщению, премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает рост экономических показателей, в частности, благодаря программе стимулирования экономики.
В то же время Шмыгаль не отрицает, что прогнозируется падение ВВП в текущем году на 4-8%.
"Но уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики", - цитирует пресс-служба слова премьера.
По словам Шмыгаля, программа стимулирования экономики в первую очередь предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса.
- Как сообщалось, 15 июня Кабмин опубликовал обновленную программу работы правительства, которая, в частности, предусматривает разработку и реализацию Государственной программы стимулирования экономики на 2020-2022 годы.
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