Шмыгаль прогнозирует постепенный рост украинской экономики во втором полугодии

16 июня, 2020, 11:36

В то же время премьер не отрицает прогнозы по падению ВВП на 4-8% в текущем году

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Согласно сообщению, премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает рост экономических показателей, в частности, благодаря программе стимулирования экономики.

В то же время Шмыгаль не отрицает, что прогнозируется падение ВВП в текущем году на 4-8%.

"Но уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики", - цитирует пресс-служба слова премьера.

По словам Шмыгаля, программа стимулирования экономики в первую очередь предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса.