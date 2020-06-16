Шмыгаль обсудил с ЕБРР инвестиции в украинские дороги

16 июня, 2020, 23:00

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил в режиме видеоконференции с руководством Европейского банка реконструкции и развития инвестиции в экономику Украины

Об этом сообщает "Правительственный портал" .

"2019 год стал самым успешным для Украины в сотрудничестве с ЕБРР как по объемам годовых обязательств, так и по количеству проектов. В прошлом году более 50 проектов, в том числе и коммерческих региональных, были организованы в Украине при поддержке ЕБРР. Хотелось бы продолжить этот набранный уже темп без снижения показателей ", - сказал Шмыгаль.

Украинский премьер отметил, что в 2019 году Украина имела рекордную выборку средств ЕБРР - более 950 млн евро, а объемы операционных активов выросли почти на 20%.

"Мы конечно же хотим и стремимся достичь годовых объемов инвестиций ЕБРР в Украине на уровне 1 млрд евро. Цель проектов, финансируемых Банком, полностью соответствует требованиям национальной экономики и евроинтеграционной стратегии Украины", - сказал Шмыгаль.

В свою очередь вице-президент ЕБРР Алан Пию подчеркнул, что Украина среди приоритетов Банка. По словам Алана Пию, ЕБРР готов реализовать вместе с Украиной ряд проектов и уже "готов двигаться по их составляющим". Вице-президент ЕБРР уточнил, что речь идет о реконструкции магистрали Киев-Одесса и строительство объездной дороги вокруг Львова. Он также отметил, что ЕБРР начинает рассматривать предоставление займов украинским областям для строительства дорог регионального значения, начиная с Днепра и Херсона.

Со своей стороны Денис Шмыгаль выразил заинтересованность в реализации названных проектов, объяснив, что Украина ищет варианты развития дорожной инфраструктуры в регионах и сотрудничество с ЕБРР является для правительства одним из приоритетов.

"От пилотного проекта мы будем готовы очень быстро перейти к финансированию во всех областях", - сказал Шмыгаль.

О работе по другим проектам, в частности объездной дороги вокруг Львова и реконструкции магистрали Киев-Одесса, Шмыгаль назвал их приоритетными и такими, которые правительство готово продвигать для быстрой реализации.

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