Сбивание Ил-76 над оккупированным Луганском: суд по обвиняемому в халатности генералу Назарову перенесли на август

16 июня, 2020, 15:58

Суд по делу генерала Назарова перенесли на 4 августа 2020 года, поскольку его защита вытребовала выводы одного из трех экспертов, которых на данный момент нет

Об этом сообщил адвокат потерпевших по делу о сбитом Ил-76 Виталий Погосян в Facebook.

Адвокат отметил, что выводы двух других экспертов были в наличии, и на их обнародовании настаивали как адвокаты потерпевших, так и сами пострадавшие.

"В свою очередь, защита Назарова В.М. сослалась на неисследованную еще экспертизу, а именно на то, что экспертами, которые принимали участие в совокупной оценке результатов всех исследований, полного согласия достигнуто не было, и заявил ходатайство об истребовании заключения эксперта, который не достиг полного согласия с другими ", - написал он.

По словам Виталия Погосяна, судьи, посовещавшись на месте, решили отложить рассмотрение и вызвать третьего эксперта на допрос в качестве свидетеля. Источник: https://censor.net.ua/ua/n3202330 Источник: https://censor.net.ua/ua/n3202330

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3202330

Напомним, 14 июня 2014 года над Луганской областью с переносного зенитно-ракетного комплекса террористы "ЛНР" сбили самолет Ил-76 , на борту которого находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.

10 ноября 2016 года в Павлоградском районном суде начали допрос генерал-майора Виктора Назарова , обвиняемого в деле о сбивании боевиками под Луганском самолета Ил-76 с 49 украинскими военными на борту.

Начальника генерального штаба Виктора Муженко допросил Павлоградский су д по делу генерал-майора Виктора Назарова, которого обвиняют в служебной халатности.

В июле 2016 года главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого объявили в розыск за сбитый в июне 2014 года на территории Луганщины военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных Сил Украины.

18 апреля 2019 Мелитопольский горрайонный суд отказался признать гибель Александра Белого - командира сбитого вблизи Луганска в 2014 году самолета Ил-76 - следствием российской агрессии против Украины.

5 июня 2019 года Апелляционный суд Запорожской области признал, что десантники и экипаж Ил-76 в небе над Луганском погибли в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины

В августе 2019 года генерал-майор Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских военных в сбитом боевиками на Донбассе самолете Ил-76 и приговорил к 7 годам лишения свободы, подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил по собственному желанию

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