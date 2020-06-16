СБУ разоблачила российскую ботоферму на 10 тыс. аккаунтов
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и 4 областях, которой руководили из Российской Федерации.
В СБУ отметили, что злоумышленники были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Ботоферма генерировала фейки и манипуляции от более 10 тыс. ботов.
Например, для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их преимущественно нельзя приобрести без идентификации, а в РФ - без содействия со стороны спецслужб.
По словам СБУ, информационные "вбросы", которые отрабатывала ботоферма, были направлены на распространение паники и дискредитацию украинской власти как внутри страны, так и за ее пределами.
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