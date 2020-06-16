СБУ просит Шмыгаля усилить контроль за наблюдательным советом "Укрзализныци" - СМИ

16 июня, 2020, 17:39

СБУ обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой усилить контроль за принятием управленческих решений в Укрзалиныци

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на докладную записку главы СБУ Ивана Баканова.

"По заключению специалистов, с 2015 года идет постоянное обесценивание активов компании (ориентировочно 13 млрд грн), что, в первую очередь, стало причиной системного невыполнения финпланов, что приводит к существенному отставанию темпов капитальных инвестиций на обновление основных фондов по сравнению с их износом. Так, согласно консолидированным отчетам о выполнении финансовых планов УЗ в 2018-2019 гг., не достигнуты плановые показатели почти по всем видам деятельности, за что выполнение планов капитальных инвестиций в 2018 году составил 67,5%, а за 9 месяцев 2019 - 58 6% ", - говорится в документе.

Также СБУ заявляет, что сокращение надлежащего финансирования первоочередных потребностей УЗ связано в том числе со значительным увеличением фонда зарплаты, который с 2016 года вырос с 22,3 млрд грн до 44 млрд грн. По данным СБУ, в первую очередь это касалось руководителей высшего и среднего звена - наблюдательного совета, правления, руководителей департаментов, региональных филиалов. Так, члены наблюдательного совета УЗ за период 2018-2019 гг. получили денежные выплаты и премии на около 50 млн грн за якобы "улучшение финансово-экономических показателей общества".

В то же время в СБУ отмечают, что в феврале 2020 года УЗ заявила о публичной закупке с ожидаемой стоимостью свыше 85 млн грн консультационных услуг по повышению операционной эффективности, что дублируется с выполнением непосредственных функций и задач, возложенных на главу, членов наблюдательного совета и членов правления компании, а также на ее профильные департаменты.

"Таким образом, сформирован наблюдательный совет и установленный ею в течение 2018-2019 гг. порядок контроля за деятельностью правления общества не способствовали улучшению финансово-экономического положения АО "Укрзализныця", а только обострили имеющиеся проблемы функционирования общества", - подытожили в СБУ.

Глава СБУ считает необходимым инициировать перед Мининфраструктуры рассмотрение вопросов по усилению контроля государства за принятием управленческих решений наблюдательным советом, в том числе в кадровой политике, руководящими органами, консультантами и менеджментом УЗ.

В свою очередь и. о. члена правления "Укрзализныци", директор по инфраструктуре Роман Веприцкий, которого наблюдательный совет компании отстранил от должности, заявил о невозможности возвращения в прибыльность всей железнодорожной отрасли Украины в случае дальнейшего управления УЗ иностранцами, которые входят в наблюдательный совет.

"Работать на защиту интересов Украины и достигать целей для государства и граждан, а также быть эффективным менеджером достаточно сложно, когда в наблюдательном совете - пять иностранцев из семи, а работают они на убыточность отрасли, и только два украинца! А важно, чтобы украинцы были большинством и, когда считали необходимым, прислушивались к советам иностранцев. Это важно для такой стратегической компании, как "Укрзализныця", для ее развития ", - написал Веприцкий в Facebook.

Также Веприцкий выступил против решения наблюдательного совета о закрытии 10 из 22 сортировочных станций в стране и 350 "малодеятельных железнодорожных станций", инициированное наблюдательным советом. По его мнению, это ударит по малому и среднему бизнесу, приведет к закрытию предприятий и уменьшению налогов в местные бюджеты.

Кроме того, Веприцкий высказался против сокращения на 70 тыс. сотрудников УЗ в 2020 году, а также против приватизации непрофильных активов компании, таких как больницы, санатории, детские лагеря.

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