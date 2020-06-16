Сборная Украины сыграет против России в отборе на Евро-2022

16 июня, 2020, 19:45

Мужская сборная Украины по гандболу сыграет против России в отборе на Евро-2022

Об этом сообщает Федерация гандбола Украины в facebook.

На чемпионат Европы по гандболу выйдут команды, занявшие 1 и 2 места в группе, а также 4 лучшие команды, которые в своих квартетах займут третьи места.

Кроме России украинцы будут играть против Чехии и Фарерских островов.