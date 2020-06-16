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Espreso.tvСпортСборная Украины сыграет против России в отборе на Евро-2022

Сборная Украины сыграет против России в отборе на Евро-2022


фото: facebook.com/Федерація-гандболу-України
Мужская сборная Украины по гандболу сыграет против России в отборе на Евро-2022

Об этом сообщает Федерация гандбола Украины в facebook.

На чемпионат Европы по гандболу выйдут команды, занявшие 1 и 2 места в группе, а также 4 лучшие команды, которые в своих квартетах займут третьи места.

Кроме России украинцы будут играть против Чехии и Фарерских островов.

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