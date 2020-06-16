Сборная Украины сыграет против России в отборе на Евро-2022
16 июня, 2020, 19:45
Мужская сборная Украины по гандболу сыграет против России в отборе на Евро-2022
Об этом сообщает Федерация гандбола Украины в facebook.
На чемпионат Европы по гандболу выйдут команды, занявшие 1 и 2 места в группе, а также 4 лучшие команды, которые в своих квартетах займут третьи места.
Кроме России украинцы будут играть против Чехии и Фарерских островов.
- 21 мая стало известно, что украинская гандболистка Дарья Стаценко стремится получить российский паспорт.
- 29 мая гандболист сборной Украины Евгений Жук попал в символическую сборную чемпионата России сезона 2019/20.
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