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Espreso.tvСпортРоссийский боксер, который преследует Усика, дебютирует в супертяжелом весе

Российский боксер, который преследует Усика, дебютирует в супертяжелом весе


фото: Getty Images
Российский боксер Мурат Гассиев, который требует реванша у украинца Александра Усика, осенью дебютирует в супертяжелом весе

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, дебют бывшего чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Мурата Гассиева в хэвивейте состоится осенью в Сочи.

"Бой Мурата планируется в одном из казино города Сочи. Однако летом он точно не состоится", - сказал Кремлев.

В последнем бою Гассиев проиграл решением судей Усику в июле 2018 года в Москве в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. После поражения россиянин неоднократно заявлял о желании взять у украинца реванш.

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