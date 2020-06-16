Российский боксер, который преследует Усика, дебютирует в супертяжелом весе
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, дебют бывшего чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Мурата Гассиева в хэвивейте состоится осенью в Сочи.
"Бой Мурата планируется в одном из казино города Сочи. Однако летом он точно не состоится", - сказал Кремлев.
В последнем бою Гассиев проиграл решением судей Усику в июле 2018 года в Москве в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. После поражения россиянин неоднократно заявлял о желании взять у украинца реванш.
- Напомним, 15 апреля Мурат Гассиев выразил надежду, что Александр Усик предоставит ему право на бой-реванш .
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