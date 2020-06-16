Рада приняла закон о поддержке креативных индустрий

16 июня, 2020, 11:38

16 июня Верховная Рада приняла во втором чтении закон о государственной поддержке культуры, креативных индустрий и туризма из-за ограничительных мероприятий, связанных с COVID-19

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Законопроект №3377 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" во втором чтении с необходимыми технико-юридическими поправками поддержали 343 народных депутата.

Закон вводит уменьшение платы за аренду имущества по требованию учреждений культуры в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введеных ограничений и запретов, связанных с коронавирусом и каратином.

Журналисту телерадиоорганизации предоставляется право по предъявлении редакционного удостоверения или иного документа, подтверждающего его профессиональную принадлежность или полномочия, предоставленные телерадиоорганизацией, находиться в районе стихийного бедствия, катастроф, в местах аварий, массовых беспорядков, на митингах и демонстрациях, на территориях, где объявлена чрезвычайная ситуация или чрезвычайное положение.

Законом временно, на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, останавливается инициирование, объявление и проведение конкурсов Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

Телерадиоорганизации и провайдеры программных услуг, использующих радиочастотный ресурс, до 31 декабря 2020 г. освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Также до конца года субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничений или запрета деятельности в условиях карантина, предоставляется государственная помощь.

Законом определяется также и господдержка кинопроизводства в форме предоставления государственной субсидии: для национальных игровых фильмов, анимационных фильмов, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, телевизионных сериалов и фильмов-дебютов, в объеме до 100% включительно общей сметной стоимости развития соответствующего кинопроекту.

Кроме того, установлено, что действие закона "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" временно, до 31 декабря 2020 года, не распространяется на учреждения культуры, провайдеров программной услуги и субъектов хозяйствования, которые проводят основную экономическую деятельность в сфере креативных индустрий по видам экономической деятельности, утвержденным Кабинетом министров, а также совершенствуются отдельные положения отношений с пользователями, сбор вознаграждения и отчислений с пользователей.

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