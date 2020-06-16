Рада приняла за основу законопроект об отказе от расчетов газа в кубометрах

16 июня, 2020, 17:49

Верховная Рада приняла за основу законопроект о переходе на расчеты и балансировку природного газа в единицах энергии вместо кубометров

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2553, которым предлагается предоставить Кабинету министров право решать о переходе на расчеты и балансирование на рынке природного газа в единицах энергии (сейчас расчеты осуществляются в кубометрах).

Законопроект поддержал 281 депутат.

"Уже сегодня существуют определенные административные трудности при оформлении импортируемого природного газа из стран ЕС или его закачке в газохранилища в режиме таможенного склада, поскольку газ из Европы заходит на таможенную границу Украины в объемах энергии (кВт), а затем, расчетным путем, определяется в кубических метрах ", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что такая система создает неудобства и разбаланс по данным и препятствия на пути развития рынка природного газа в Украине и его интеграции в Европейский газового рынка.

Законопроектом также предлагается информировать потребителя о его потребленном объеме тепловой энергии из расчета единицы измерения киловатт-час (кВт), в качестве дополнительной информации в платежках за услуги поставки тепла.

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