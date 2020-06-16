Рада освободила бизнес от начисления штрафов за неуплату кредита на время карантина

16 июня, 2020, 12:33

16 июня Верховная Рада приняла во втором чтении закон, запрещающий начислять штрафные санкции и пеню за просроченные платежи по кредитам для бизнеса на период карантина и в тридцатидневный срок после его окончания

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Законопроект №3297 "О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины (по недопущению начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19)" во втором чтении и в целом поддержали 344 народных депутата.

Согласно тексту пояснительной записки, законом предусмотрено внести дополнения в Хозяйственный кодекс Украины, согласно которым в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), или в тридцатидневный период после дня завершения действия такого карантина выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодателем (заимодателем), заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя (заимодателя) неустойку штраф, пеню за такую просрочку.

В то же время закон не освобождает заемщика от обязанности платить тело кредита и проценты за пользование кредитом.