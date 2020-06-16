"Идиотское решение", - Стерненко о решении суда по поводу домашнего ареста в военной части

16 июня, 2020, 12:55

16 июня Сергей Стерненко заявил, что готовит апелляцию на решение суда, которое назвал идиотским и таким, что невозможно выполнить помимо его воли

Об этом активист Сергей Стерненко заявил журналистам, передает Еспресо.TV.

На вопрос журналистов, будет ли апелляция на решение суда, Стерненко отметил:

"Безусловно, мы уже начинаем ее готовить, но, пока не будет полного текста судебного решения, мы не можем ее написать. Я хотел бы подчеркнуть, что в соответствии со статьей 6 Конвенции о защите прав человека... никто не может быть ограничен в передвижении без мотивированного решения суда. Мотивированного решения мы не получили! Получили вводную, резолютивную часть, мотивировочной части там не было. Соответственно, это решение также является неправосудным и нарушает права человека".

Он отметил, что право на обжалование решения суда также ограничено, поскольку право на обжалование истекает с 15 июня, а текста постановления для подачи жалобы нет.

Также Стерненко отметил, что находится в статусе подозреваемого, поскольку решение суда невозможно выполнить помимо его воли.

"Я думаю здесь никакой коллизии нет, здесь есть идиотское судебное решение", - отметил Стерненко.

Активист отметил журналистам, что узнал о том, что суд настаивает на закрытом судебном заседании, от них самих и отметил, что будет настаивать на открытом процессе.

Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа.

Вместе с активистами Стерненко устроил акцию под домом генеральной прокуроркы Ирины Венедиктовой в центре Киева. Под домом генпрокурор в Киеве он собирался спросить ее, как выполнять постановление суда. Стерненко несколько раз попытался связаться с Венедиктовой по телефону, но она не ответила. Впоследствии уличные протестующие посетили дом, где живет Владимир Зеленский

16 июня заседание по изменению адреса домашнего ареста назначили на 10:00, но Сергей Стерненко там не будет, поскольку его предупредили за 50 минут до начала и он не успел бы добраться до суда

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb