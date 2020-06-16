"Это какой-то абсурд": Чорновил об отказе осмотреть место гибели работника офиса ПР

16 июня, 2020, 14:21

Экс-нардеп Татьяна Чорновил, которую подозревают в умышленном убийстве работника офиса "Партии регионов" в 2014 году, сообщила, что следствие отказало осмотреть место так называемого преступления

Об этом она сообщила на странице в Facеbook.

"Следствие отказало мне в осмотре места преступления. Это важно, потому что я никогда там не была... Это какой-то абсурд, меня обвиняют в умышленном убийстве, а я никогда физически не находилась в том коридоре офиса "Партии Регионов", где погиб Захаров, а мне и моим адвокатам отказано осмотреть это место", - написала Чорновил.

Экснардеп отметила, что есть мнение, что коридор, в каком погиб работник офиса "Партии Регионов, не соединяется с крылом дома, возле которого она была.

"У меня есть мнение, что этот коридор не соединяется с тем крылом дома, возле которого я была, а следовательно, брошенный мной коктейль Молотова не мог там вызвать задымление, и это полностью разрушает версию следствия о причинно-следственной связи его смерти с моими действиями", - отметила Чорновол.

Напомним, 18 февраля 2014 г. радикально настроенные протестующие в масках забросали бутылками с горючей жидкостью офис Партии регионов на Липской и зашли в помещение. Их оттеснили правоохранители. Во время пожара погиб один из работников офиса ПР.

Черновол сообщила об обысках в ее доме. Чорновил рассказала об обыске ГБР за "дела Майдана" .

Государственное бюро расследований после обыска сообщило бывшему народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году.

Впоследствии, 16 апреля Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос о избрании меры пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол.

Апелляционный суд сменил меру пресечения экс-депутату Татьяне Черновол с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

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