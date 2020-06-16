"Это какой-то абсурд": Чорновил об отказе осмотреть место гибели работника офиса ПР
Об этом она сообщила на странице в Facеbook.
"Следствие отказало мне в осмотре места преступления. Это важно, потому что я никогда там не была... Это какой-то абсурд, меня обвиняют в умышленном убийстве, а я никогда физически не находилась в том коридоре офиса "Партии Регионов", где погиб Захаров, а мне и моим адвокатам отказано осмотреть это место", - написала Чорновил.
Экснардеп отметила, что есть мнение, что коридор, в каком погиб работник офиса "Партии Регионов, не соединяется с крылом дома, возле которого она была.
"У меня есть мнение, что этот коридор не соединяется с тем крылом дома, возле которого я была, а следовательно, брошенный мной коктейль Молотова не мог там вызвать задымление, и это полностью разрушает версию следствия о причинно-следственной связи его смерти с моими действиями", - отметила Чорновол.
- Напомним, 18 февраля 2014 г. радикально настроенные протестующие в масках забросали бутылками с горючей жидкостью офис Партии регионов на Липской и зашли в помещение. Их оттеснили правоохранители. Во время пожара погиб один из работников офиса ПР.
- Черновол сообщила об обысках в ее доме. Чорновил рассказала об обыске ГБР за "дела Майдана" .
- Государственное бюро расследований после обыска сообщило бывшему народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году.
- Впоследствии, 16 апреля Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос о избрании меры пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол.
- Апелляционный суд сменил меру пресечения экс-депутату Татьяне Черновол с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
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