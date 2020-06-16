"Это была провокация Дели": Китай отреагировал на военное столкновение с Индией в Гималаях
В частности, МИД Китая призвал Индию не делать односторонних действий и не создавать конфликтных ситуаций, сообщает Reuters .
"Индийские войска спровоцировали конфликт, напав на китайских военнослужащих, что привело к серьезному обострению конфликта", - говорится в заявлении МИД КНР.
16 июня Индия заявила о военном столкновении с КНР в приграничных западных Гималаях, в результате чего погибли военнослужащие индийской армии.
Это первый случай гибели военнослужащих за несколько десятилетий пограничного противостоянии двух государств.
С начала 1960-х годов между Индией и КНР существует территориальный конфликт вокруг региона Ладакх в Гималаях. В 1962 году между странами велась пограничная война за контроль над регионом. В 1990-х годах стороны договорились о деэскалации в спорном регионе.
В 2017 году пограничный конфликт между двумя ядерными державами восстановился с новой силой из-за намерений КНР проложить новую дорогу в спорном регионе.
В начале мая 2020 г. произошли столкновения между пограничниками двух стран, после чего Пекин и Дели начали взимать на границе тяжелую бронетехнику и подразделения регулярной армии.
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