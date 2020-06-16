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Espreso.tvЭкономика"Доступные кредиты 5-7-9%": бизнес получил почти 405 млн гривень с начала действия программы

"Доступные кредиты 5-7-9%": бизнес получил почти 405 млн гривень с начала действия программы


фото: zik
За три недели действия государственной программы спрос на нее от украинского бизнеса уже превысил миллиард гривень

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"В целом, по состоянию на 15 июня 2020 года, уже выдано 639 кредитов на общую сумму 404,76 млн грн", - говорится в сообщении.

При этом за последнюю неделю банки-партнеры программы выдали 34 новых кредита на общую сумму 23,71 млн гривень.

Отмечается, что банки-партнеры государственной программы развития микро- и малых предприятий "Доступные кредиты 5-7-9%" начали активный прием заявок на новые инструменты программы.

"Инструменты доступны, буквально, третья неделя, но аккумулированный банками-партнерами спрос на них от украинского бизнеса уже превысил миллиард гривень", - подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сегодня клиенты уже шестнадцати банков имеют возможность получить кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". В частности, к программам присоединились "Креди Агриколь Банк", Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, АКБ "Львов", ПУМБ, Кредобанк, Альфа-банк, Банк Альянс, ТАСкомбанк, Райффайзен банк Аваль и другие. Кроме того, на этой неделе Фонд развития предпринимательства администрирует программу, планирует подписание соглашения с АО "ОТП Банк".

  • Государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" введена с целью упрощения доступа малого и среднего бизнеса к банковскому кредитованию. В рамках программы действуют три процентные ставки - пять, семь и девять процентов годовых в зависимости от даты основания бизнеса и его размера.

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