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Espreso.tvОбществоПриглашаем на онлайн-презентацию совместной книги Оксаны Забужко и Блаженнейшего Святослава "Апокриф" Леси Украинки

Приглашаем на онлайн-презентацию совместной книги Оксаны Забужко и Блаженнейшего Святослава "Апокриф" Леси Украинки

Во вторник, 16 июня, в 19:00 в прямом эфире "Живого телевидения" состоится презентация книги "Апокриф" Леси Украинки | "Четыре беседы о Лесе Украинке" Блаженнейшего Святослава и Оксаны Забужко

Ее соавторами являются писательница Оксана Забужко и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав. Презентация состоится в онлайн-формате, об этом пишет информационный ресурс УГКЦ.

Участники:

  • Блаженнейший Святослав и Оксана Забужко, соавторы книги
  • Виктор Еленский, религиовед, публицист, доктор философских наук
  • Елена Гусейнова, писательница, журналистка, радиоведущая

Прямой эфир презентации можно смотреть на канале "Живого ТВ" в сети YouTube или странице "Живого ТВ" в Facebook.

Также приглашаем всех желающих принять участие в презентации через ZOOM. Для этого за 5 минут до начала вам нужно зайти по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/81775902907 .

Те, кто присоединится к событию через ZOOM, в чате смогут писать свои вопросы участникам презентации. Авторы лучших вопросов будут выведены в эфир и смогут задать их лично.

О книге:

Cложные и глубоко драматические отношения Леси Украинки с христианством, которые являются ядром ее зрелого творчества, никогда еще не были предметом профессионального богословского анализа. Московская Синодальная цензура запрещала произведения писательницы "за безбожие", советская коммунистическая хвалила "за атеизм" и в то же время те же пьесы не допускала на сцену.

Поэтому смысл той ожесточенной "религиозной войны", которую проводят герои Леси Украинки и она сама с официальной Церковью, оставался для читателя закрытым до сегодняшнего дня, когда Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук и писательница Оксана Забужко встретились, чтобы обменяться мнениями о произведениях Леси Украинки на сюжеты из евангельской и раннехристианской истории. Предлагаемое издание содержит записи четырех таких разговоров, а также рассматриваемые тексты Леси Украинки в авторской редакции.

Книга ожидается в печати после 30 июня.

Предзаказ доступен по ссылке: https://komorabooks.com/product/apokryf-chotyry-rozmovy-pro-lesyu-ukrayinku/

Ознакомиться с отрывками книги можно здесь:

https://www.radiosvoboda.org/a/30592709.html
https://komorabooks.com/obraz-yudy-up-yesi-lesi-ukrayinky-na-poli-krovi/

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