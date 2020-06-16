При перегрузке лабораторий, которые тестируют на коронавирус, тесты распределяют между областями, - Степанов

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Есть проблема, когда сразу много тестов, тогда распределяем между областями. Чтобы максимально быстро тестировать. Если есть большая нагрузка, например, на Львовский лабораторный центр, то тесты перевозятся или в Ивано-Франковск, или в Тернополь, или в другие регионы, чтобы максимально быстро делать это тестирование", - пояснил Степанов.

Также он добавил, что в целом срок проведения тестирования около 7:00.

"Но пока довезем, то пытаемся делать тестирование в течение суток - не больше. Конечно, бывают проблемы, когда должны делать сразу большое количество тестирований", - сказал министр.

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