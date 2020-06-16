Прокурор по делу Стерненко требует закрытого заседания, защита отрицает, - СМИ
16 июня, 2020, 15:31
Во время судебного заседания по делу активиста Сергея Стерненко прокурор требует вести слушания в закрытом режиме
Об этом сообщает Telegram UMN.UA.
Прокурор настаивает на закрытом заседании, защита Стерненко отрицает такую форму слушания.
- Сергея Стерненко обвиняют в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды.
- Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа.
- Напомним, что прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с места прописки на адрес проживания.
- Активист Сергей Стерненко объявил отвод судьи Шевченковского райсуда Киева Елене Мелешак.
- 16 июня Сергей Стерненко заявил, что готовит апелляцию на решение суда, которое назвал идиотским и таким, что невозможно выполнить помимо его воли.
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