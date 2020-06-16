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Espreso.tvЭкономикаПрокуратура обыскивает "Электротяжмаш": поставляли запчасти в Россию в обход санкций

Прокуратура обыскивает "Электротяжмаш": поставляли запчасти в Россию в обход санкций

В течение 2019-2020 годов предприятие под видом договорных отношений с английской фирмой поставляло агрегаты и запчасти для тепловозов Брянскому машиностроительному заводу в обход санкций и по значительно заниженным ценам

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По словам прокурора области Александра Фильчакова, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 гг. должностными лицами предприятия при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его руководителя заключен ряд заведомо убыточных сделок. Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую из ГП "Завод "Электротяжмаш"" Брянскому машиностроительному заводу, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации.

Все расчеты проводились в российских рублях. При этом продукция ГП, которая и так находится в крайне тяжелом финансовом положении, реализовывалась по цене, значительно ниже фактической себестоимости.

"За предустановленными данными, в результате осуществления лишь двух поставок тяговых агрегатов государственному предприятию причинен ущерб на сумму 1 млн 100 тыс. грн", - сказано в сообщении.

Еще ряд поставок по уже подписанным должностными лицами предприятия спецификациям не осуществлен из-за незавершения производственного цикла.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в помещениях госпредприятия "Завод "Электротяжмаш" проводятся обыски с целью изъятия доказательств преступной деятельности должностных лиц предприятия, в частности по реализации по аналогичной схеме других видов продукции. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.

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