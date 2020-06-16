Позволяет сохранить украинскую культуру, - Княжицкий о принятом Радой законе о поддержке креативных индустрий

16 июня, 2020, 13:40

16 июня нардеп Николай Княжицкий прокомментировал принятый Верховной Радой закон о поддержке культурных индустрий на время карантина

Об этом нардеп от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий рассказал в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.

"Закон о поддержке креативных индустрий о том, что предоставляются дополнительные возможности для Украинского культурного фонда, для Украинского института книги, для Госкино, поддержать украинских культурных деятелей. Не только в тех проектах, в которых они поддерживались ранее, но и в стабилизационной поддержке, потому что вот, если вы коснулись об аренде, вы понимаете, что города, например, не получают средств от аренды, от крупных заведений каких-то, потому что мы их освободили в свое время", - отметил Княжицкий.

Он пояснил, что в городской бюджет не поступают деньги.

"Городские театры, филармонии - первые, кто на сокращение. Этот закон позволяет сохранить украинскую культуру. Это - основная цель этого закона. Он об этом. Если вас интересует непосредственно пункт, который поставили в подтверждение впоследствии, то в предыдущей редакции было сказано, что субъекты предпринимательства, которые платят аренду, должны ее платить по существу по себестоимости, то есть они покрывают все налоги, которые платит арендодатель, они покрывают все расходы, которые платит арендодатель, но арендодатель просто не зарабатывает на тех субъектах предпринимательства, которые в настоящее время не могут вести бизнес", - добавил он.

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"Условно говоря, если есть кинотеатры или театральные залы, которые арендуют какое-то помещение либо в коммерческих заведениях, либо в органах местной власти, они по закону должны платить полную аренду в соответствии со своим соглашением. Это соглашение предусматривало, что они могут зарабатывать в это время средства от билетов, от показов, а они этого делать не могут, поэтому закон говорит: "Они не должны нести убытки". Закон, после того как его приняли, после того как была сбита одна из поправок коллегой из фракции "Слуга народа" , в предыдущем варианте было так сказано, что закон не ставит арендодателя в неудобную ситуацию, арендатора, так как арендодатель покрывает все его убытки, просто он не зарабатывает в то время, когда не зарабатывает сам арендатор. Но это лишь маленькая часть", - отметил политик.

На уточняющий вопрос журналистки, будут ли учреждения культиндустрии платить аренду по сниженным ставкам, Княжицкий сказал:

"Совершенно верно, по себестоимости. То есть арендатор несет какие-то убытки (платит налоги, платит еще какие-то платежи, платит за электроэнергию), все это распределяется между теми, кто является субарендатором или арендатором/арендодателем, и они все это покрывают. Просто в это время, когда они сами не работают, потому что они закрыты, они не платят дополнительной прибыли. Вот и все."

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