Полуфинальные матчи Кубка Украины пройдут с революционным изменением правил

16 июня, 2020, 16:44

Дирекция по проведению Кубка Украины внесла изменения относительно разрешенного количества замен в матчах турнира

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В полуфинальных матчах Кубка Украины каждой команде разрешается использовать максимум пять замен футболистов. У тренеров будет максимум три возможности провести замены во время игры.

Также разрешается проводить замены в перерыве между таймами.

В первом поединке "Минай" примет киевское "Динамо", во второй встрече "Мариуполь" дома сыграет с полтавской "Ворсклой". Встречи состоятся в Минае и Мариуполе. Финал турнира запланирован на 8 июля и пройдет на "Арене Львов".