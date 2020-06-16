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Espreso.tvСпортПолуфинальные матчи Кубка Украины пройдут с революционным изменением правил

Полуфинальные матчи Кубка Украины пройдут с революционным изменением правил


фото: uaf.ua
Дирекция по проведению Кубка Украины внесла изменения относительно разрешенного количества замен в матчах турнира

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В полуфинальных матчах Кубка Украины каждой команде разрешается использовать максимум пять замен футболистов. У тренеров будет максимум три возможности провести замены во время игры.

Также разрешается проводить замены в перерыве между таймами.

В первом поединке "Минай" примет киевское "Динамо", во второй встрече "Мариуполь" дома сыграет с полтавской "Ворсклой". Встречи состоятся в Минае и Мариуполе. Финал турнира запланирован на 8 июля и пройдет на "Арене Львов".

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