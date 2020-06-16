Получение Украиной статуса партнера НАТО: у Путина пообещали "принимать меры обеспечения собственной безопасности"
Об этом во вторник заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе", - цитирует агентство пресс-секретаря Путина.
Песков отметил, что позиция Москвы относительно появления НАТО у российских границ последовательная и хорошо известна.
"Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в связи с этим", - сказал он.
12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.
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