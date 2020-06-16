Получение Украиной статуса партнера НАТО: у Путина пообещали "принимать меры обеспечения собственной безопасности"

16 июня, 2020, 15:51

В Кремле заявили, что предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе

Об этом во вторник заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе", - цитирует агентство пресс-секретаря Путина.

Песков отметил, что позиция Москвы относительно появления НАТО у российских границ последовательная и хорошо известна.

"Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в связи с этим", - сказал он.

12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.