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Espreso.tvОбществоПетр Порошенко: у "Европейской Солидарности" есть экономическая программа для выхода из кризиса

Петр Порошенко: у "Европейской Солидарности" есть экономическая программа для выхода из кризиса

Критическая ситуация в государстве требует немедленного формирования профессионального правительства национального единства, потому что эксперимент с новыми лицами провалился, а каждая новая "программа действий правительства" Зеленского хуже предыдущей

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил пятый президент Украины Петр Порошенко. Он отметил, что у "Европейской Солидарности" есть четкий план преодоления кризисных явлений в экономике и она готова работать вместе с другими политическими силами.

"Сейчас время не критиковать друг друга, хотя есть за что, а время объединить общество, продемонстрировать обществу свет в конце тоннеля, создать правительство национального единства, потому что эксперимент с новыми лицами провалился, потому что, оказывается, управлять страной - это не вести телешоу, снимать видосики, там нужна компетентная и интеллектуальная работа", - подчеркнул Порошенко.

"У нас на сегодня и премьер-министр, и министр внутренних дел, и министр энергетики и министр промышленности - Владимир Александрович Зеленский. У нас предыдущая программа правительства имела положительный рост ВВП, затем мы получили программу, где плановые показатели падения ВВП были 5%, в этой программе показатели падения 8%, а по оценкам международных организаций - уже 11% падения. Мы сегодня видим и кризис в энергетике, и кризис с падением промышленности, и кризис с падением ВВП, и кризис по таможне и налоговой, по поступлению средств в госбюджет, и кризис в культуре. потому что когда формировали фонд по борьбе с коронавирусом, изъяли значительные средства у культуры. И кризис образования, потому что из образовательной программы изъяли значительные средства. А сегодня эти средства почему-то используются не для защиты врачей, закупки тестов, а для того, чтобы строить дороги, да еще и при отсутствии тендерной процедуры в условиях коронавируса", - отметил Петр Порошенко .

"Изъятие средств из децентрализации, из местных бюджетов, где львиная доля нагрузки ложится именно на них, - это разрушение программы децентрализации, которая нами была начата", - напомнил пятый президент.

Порошенко отметил, что в первую очередь необходимо стимулировать внутренние инвестиции и дать реальную поддержку малому и среднему бизнесу, который кроме потерь от эпидемии еще и страдает от законодательных "новаций" монобольшинства, в частности, печальноизвестного закона 1210.

"Я являюсь автором закона о налоге на выведенный капитал. Мы доработали его с учетом того нелепого закона 1210. Сейчас он корреспондируется с действующей базой законодательства, и я подал его на регистрацию. Я не "тяну одеяло на себя" - прошу, чтобы представители всех фракций подписались, и вместе стимулировали инвестиции в Украину. Зачем облагать налогами то, что инвестор планирует инвестировать", - говорит Петр Порошенко .

"Надо упростить доступ малого и среднего бизнеса к реструктуризации уплаты налогов до окончания коронавируса, надо упростить доступ к реструктуризации кредитов в связи с тем, что малый и средний бизнес из-за действий правительства из-за этого форс-мажора фактически лишен возможности продажи. Надо отсрочить уплату налогов, упростив этот механизм, уменьшить нагрузку на заработную плату для того, чтобы вышли из тени, и прекратить проверки малого и среднего бизнеса", - отметил Петр Порошенко .

"Мы как "Европейская Солидарность" готовы участвовать в формировании правительства национального единства и предложить экономическую программу для преодоления кризиса во всех секторах экономики, которая сейчас царит в Украине", - резюмировал лидер партии.
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