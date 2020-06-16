Парламент Венгрии отменил чрезвычайные полномочия Орбана

16 июня, 2020, 17:36

Во вторник, 16 июня, парламент Венгрии отменил чрезвычайные полномочия Кабмина Виктора Орбана, которые тот получил в разгар пандемии коронавируса

Как сообщает Reuters, решение об отмене чрезвычайных полномочий было поддержано единогласно.

Решению способствует текущая эпидситуация в стране.

11 марта 2020 года правительство Венгрии объявило о введении чрезвычайного положения из-за угрозы коронавируса.

30 марта правительство Виктора Орбана получил от подконтрольного ему парламента чрезвычайные полномочия на время ЧС.

Правительства позволили единолично принимать указы, необходимые для противодействия пандемии коронавируса, а также приостанавливать действие некоторых законов.

Закон был раскритикован оппозицией и Советом Европы, поскольку в его тексте временные рамки не были прописаны. Оппозиция обвиняла Орбана в попытке узурпировать власть.