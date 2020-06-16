Парламент Венгрии отменил чрезвычайные полномочия Орбана
Как сообщает Reuters, решение об отмене чрезвычайных полномочий было поддержано единогласно.
Решению способствует текущая эпидситуация в стране.
11 марта 2020 года правительство Венгрии объявило о введении чрезвычайного положения из-за угрозы коронавируса.
30 марта правительство Виктора Орбана получил от подконтрольного ему парламента чрезвычайные полномочия на время ЧС.
Правительства позволили единолично принимать указы, необходимые для противодействия пандемии коронавируса, а также приостанавливать действие некоторых законов.
Закон был раскритикован оппозицией и Советом Европы, поскольку в его тексте временные рамки не были прописаны. Оппозиция обвиняла Орбана в попытке узурпировать власть.
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