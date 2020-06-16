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Espreso.tvОбществоПарламент Венгрии отменил чрезвычайные полномочия Орбана

Парламент Венгрии отменил чрезвычайные полномочия Орбана


фото: reuters
Во вторник, 16 июня, парламент Венгрии отменил чрезвычайные полномочия Кабмина Виктора Орбана, которые тот получил в разгар пандемии коронавируса

Как сообщает Reuters, решение об отмене чрезвычайных полномочий было поддержано единогласно.

Решению способствует текущая эпидситуация в стране.

11 марта 2020 года правительство Венгрии объявило о введении чрезвычайного положения из-за угрозы коронавируса.

30 марта правительство Виктора Орбана получил от подконтрольного ему парламента чрезвычайные полномочия на время ЧС.

Правительства позволили единолично принимать указы, необходимые для противодействия пандемии коронавируса, а также приостанавливать действие некоторых законов.

Закон был раскритикован оппозицией и Советом Европы, поскольку в его тексте временные рамки не были прописаны. Оппозиция обвиняла Орбана в попытке узурпировать власть.

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