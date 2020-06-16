Основная сессия ВНО не может быть онлайн - Центр оценивания образования
Об этом сказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в комментарии Укринформу .
"Нет, основная сессия ВНО онлайн не может быть. Это неприемлемо, вы видите, какая огромная проблема была с работой серверов (из-за отмены пробного ВНО и проведения его онлайн - ред.), а что уж говорить о сверхсерьезном испытании. Более того, мы говорим о защищенности персональных данных при определенных онлайн-операциях, результатов тестирования и о том, выдержит ли внешнее вмешательство наша система ", - отметила Вакуленко.
Она добавила: в случае, если критерии Минздрав не будут превышены, основная сессия ВНО будет проводиться с 25 июня по 17 июля.
По ее словам, в случае отмены ГНА в форме ЕГЭ, количество участников основной сессии ВНО уменьшится примерно на 100 тыс. Человек.
"Комитет ВР определится с тем, можно отменить ГНА и в каком формате это можно сделать. Если отменят ГНА, мы предполагаем, что примерно 100 тыс. участников не придут к нам. Сейчас участников основной сессии более 379 тыс. ", - уточнила Вакуленко.
- Напомним, главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что отмена ВНО-2020 возможна в том случае, если будут значительно превышены эпидемические показатели
- В Министерстве образования и науки заявили, что готовы к проведению ВНО , ведь его отмена недопустима и может создаст коррупционные риски.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что пока нет оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания.
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