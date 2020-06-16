Онлайн-презентация совместной книги Оксаны Забужко и Блаженнейшего Святослава "Апокриф" Леси Украинки

16 июня, 2020, 19:05

Во вторник, 16 июня, в 19:00 в прямом эфире состоится презентация книги "Апокриф" Леси Украинки | "Четыре беседы о Лесе Украинке" Блаженнейшего Святослава и Оксаны Забужко