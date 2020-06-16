Онлайн-презентация совместной книги Оксаны Забужко и Блаженнейшего Святослава "Апокриф" Леси Украинки
16 июня, 2020, 19:05
Во вторник, 16 июня, в 19:00 в прямом эфире состоится презентация книги "Апокриф" Леси Украинки | "Четыре беседы о Лесе Украинке" Блаженнейшего Святослава и Оксаны Забужко
Ее соавторами являются писательница Оксана Забужко и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав. Презентация состоится в онлайн-формате.
Участники:
- Блаженнейший Святослав и Оксана Забужко, соавторы книги
- Виктор Еленский, религиовед, публицист, доктор философских наук
- Елена Гусейнова, писательница, журналистка, радиоведущая
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