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Espreso.tvОбществоОнлайн-презентация совместной книги Оксаны Забужко и Блаженнейшего Святослава "Апокриф" Леси Украинки

Онлайн-презентация совместной книги Оксаны Забужко и Блаженнейшего Святослава "Апокриф" Леси Украинки

Во вторник, 16 июня, в 19:00 в прямом эфире состоится презентация книги "Апокриф" Леси Украинки | "Четыре беседы о Лесе Украинке" Блаженнейшего Святослава и Оксаны Забужко

Ее соавторами являются писательница Оксана Забужко и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав. Презентация состоится в онлайн-формате.

Участники:

  • Блаженнейший Святослав и Оксана Забужко, соавторы книги
  • Виктор Еленский, религиовед, публицист, доктор философских наук
  • Елена Гусейнова, писательница, журналистка, радиоведущая

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