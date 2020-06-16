Оккупанты саботируют работу КПВВ на линии разграничения, - штаб ООС

16 июня, 2020, 20:38

Террористы саботируют работу контрольных пунктов въезда-выезда в районе операции Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Седьмые сутки подряд российские войска и их марионеточные администрации не пропускают гражданских лиц в Донецкой области пересечь линию разграничения в любую из сторон. КПВВ "Марьинка" по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться до родных домов до сих пор не функционирует. Захватчики демонстрируют полное безразличие к проблемам мирных жителей ", - говорится в сообщении.

Зато КПВВ "Станица Луганская" осуществляет пропуск граждан с перебоями. Вчера российские наемники полностью заблокировали работу этого пешего перехода не пропуская людей.