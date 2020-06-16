Оккупанты саботируют работу КПВВ на линии разграничения, - штаб ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
"Седьмые сутки подряд российские войска и их марионеточные администрации не пропускают гражданских лиц в Донецкой области пересечь линию разграничения в любую из сторон. КПВВ "Марьинка" по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться до родных домов до сих пор не функционирует. Захватчики демонстрируют полное безразличие к проблемам мирных жителей ", - говорится в сообщении.
Зато КПВВ "Станица Луганская" осуществляет пропуск граждан с перебоями. Вчера российские наемники полностью заблокировали работу этого пешего перехода не пропуская людей.
Сегодня, 16 июня, контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" работал с 7.00 до 18.00. За это время линию разграничения в обе стороны пересекли 155 граждан. Еще 2 человека оккупационные администрации не пропустили на неподконтрольную украинской власти часть Донбасса.
"Никакой гарантии успешного пересечения линии разграничения нет, потому что захватчики при предоставлении разрешения на пересечение линии разграничения руководствуются так называемыми "списками желаемых лиц". Попытки свободного перемещения людей блокируются российскими наемниками. Начиная с 10 июня через КПВВ оккупанты не пропустили 30 человек. При этом желающих пересечь линию разграничения были сотни людей.
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?