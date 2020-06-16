Оккупанты обстреляли жилые кварталы Авдеевки, ранена мирная жительница
Об этом сообщает пресс-центр штаб ООС.
15 июня вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел жилых кварталов на окраинах города Авдеевка, в результате которого была ранена гражданская женщина.
Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины местная жительница получила во дворе дома.
Гражданка была доставлена в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы, ей оказана медицинская помощь. Состояние ее здоровья удовлетворительное.
Также было обнаружено повреждение элементов придомовой территории.
Украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения установлено, что расстояние и направление, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско оккупационных войск к данному преступлению.
Читайте также
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?
-
12 июня, 2020 Легко воровать, и тяжело отвечать - 5 книг о ворах
Читайте также
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?