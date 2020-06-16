Оккупанты обстреляли жилые кварталы Авдеевки, ранена мирная жительница

16 июня, 2020, 15:12

Российско-оккупационные войска обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки и ранили женщину

Об этом сообщает пресс-центр штаб ООС.

15 июня вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел жилых кварталов на окраинах города Авдеевка, в результате которого была ранена гражданская женщина.

Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины местная жительница получила во дворе дома.

Гражданка была доставлена в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы, ей оказана медицинская помощь. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Также было обнаружено повреждение элементов придомовой территории.

Украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения установлено, что расстояние и направление, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско оккупационных войск к данному преступлению.