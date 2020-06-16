Оккупанты на Донбассе дважды обстреляли украинских военных
16 июня, 2020, 17:16
16 июня российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Крымского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Кроме этого, оккупанты задействовали около Орехово автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Наши воины применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность.
С начала сегодняшних суток потерь вследствие вражеских обстрелов нет.
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