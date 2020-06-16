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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе дважды обстреляли украинских военных

Оккупанты на Донбассе дважды обстреляли украинских военных

16 июня российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Крымского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Кроме этого, оккупанты задействовали около Орехово автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Наши воины применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность.

С начала сегодняшних суток потерь вследствие вражеских обстрелов нет.

 

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