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Espreso.tvЭкономикаНедострои "Укрстроя": Минобороны разработало проект распоряжения для решения проблемы

Недострои "Укрстроя": Минобороны разработало проект распоряжения для решения проблемы


фото: ub.com.ua
Сейчас документ находится на стадии согласования в Министерстве финансов, Министерстве развития общин и территорий, а также в Министерстве юстиции

Об этом сообщает "Правительственный портал" .

 

Согласно сообщению, Министерство обороны разработало проект распоряжения, который позволит приступить к решению вопроса недостроев. Документ находится на стадии согласования в Министерстве финансов, Министерстве развития общин и территорий и Министерстве юстиции.

По словам директора Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета Министров Натальи Козловской, соответствующий проект распоряжения позволит Министерству обороны перезаключить договоры, заключенные с корпорацией "Укрбуд", на ЧАО "ХК Киевгорстрой". Она добавила, что проект будет рассмотрен на заседании правительства в ближайшее время.

Кроме того, представители правительства провели встречу с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд". Стороны обсудили пути урегулирования вопроса достройки объектов корпорации.
  • В конце мая дети инвесторов "Укрбуд" записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэра Киева Виталия Кличко подключиться к решению вопроса завершения замороженного строительства жилых комплексов "Укрстроя" компанией "Киевгорстрой".
  • 22 мая 2020 г. петиция инвесторов жилых комплектов "Укрбуд" набрала 25 тысяч необходимых подписей для рассмотрения президентом Украины.
  • Кличко ответил Зеленскому по поводу "Укрстроя".
 
 
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