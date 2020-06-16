Недострои "Укрстроя": Минобороны разработало проект распоряжения для решения проблемы
16 июня, 2020, 12:07
Сейчас документ находится на стадии согласования в Министерстве финансов, Министерстве развития общин и территорий, а также в Министерстве юстиции
Об этом сообщает "Правительственный портал" .
Согласно сообщению, Министерство обороны разработало проект распоряжения, который позволит приступить к решению вопроса недостроев. Документ находится на стадии согласования в Министерстве финансов, Министерстве развития общин и территорий и Министерстве юстиции.
По словам директора Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета Министров Натальи Козловской, соответствующий проект распоряжения позволит Министерству обороны перезаключить договоры, заключенные с корпорацией "Укрбуд", на ЧАО "ХК Киевгорстрой". Она добавила, что проект будет рассмотрен на заседании правительства в ближайшее время.
Кроме того, представители правительства провели встречу с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд". Стороны обсудили пути урегулирования вопроса достройки объектов корпорации.
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