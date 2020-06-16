Нарушение законов и обычаев войны: российскому террористу Гиркину объявили новое подозрение

16 июня, 2020, 13:28

Офис генерального прокурора объявил российском террористу Игорю Гиркину подозрение в нарушении законов и обычаев войны, он объявлен в розыск

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Гражданину РФ, главарю одного из иррегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, бывшему так называемому "министру обороны ДНР" сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание с целью приведения в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, с 17 по 19 апреля 2014 г. он с другими боевиками похищал патриотически настроенных граждан Украины. В дальнейшем их помещали в специально обустроенные помещения в Славянске, где их пытали и наносили ножевые ранения за проукраинскую позицию.

"Во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни по меньшей мере трех человек, которых незаконно удерживали и пытали", - говорится в сообщении.

Напомним, первые уголовные дела на Гиркина в Украине завели еще весной 2014 года. Его подозревают в организации убийств, действиях против суверенитета и целостности Украины, террористической деятельности. Впоследствии ему сообщили о подозрении в похищениях, пытках и преднамеренных убийствах.

19 мая предводителю одного из незаконных подразделений вооруженных формирований "ДНР" заочно объявили подозрение в лишении свободы работника местной прокуратуры.

18 мая журналист Дмитрий Гордон взял интервью у участника российской оккупации Крыма и Донбасса террориста Игоря Гиркина. Гиркин признал свою ответственность за убийства в оккупированном Славянске граждан Украины 25-летнего Юрия Дьяковского и 19-летнего Юрия Поправко.

Как отмечается в аналитической справке Офиса генпрокурора российский экс-главарь боевиков Игорь Гиркин и бывшая прокурор АРК Наталья Поклонская в своих интервью подтвердили совершение ими и другими лицами ряда преступлений. Также там считают, что это ценная информация, которую включат в расследование .

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