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Espreso.tvОбществоНарушение законов и обычаев войны: российскому террористу Гиркину объявили новое подозрение

Нарушение законов и обычаев войны: российскому террористу Гиркину объявили новое подозрение


фото: rbc.ru
Офис генерального прокурора объявил российском террористу Игорю Гиркину подозрение в нарушении законов и обычаев войны, он объявлен в розыск

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Гражданину РФ, главарю одного из иррегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, бывшему так называемому "министру обороны ДНР" сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание с целью приведения в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, с 17 по 19 апреля 2014 г. он с другими боевиками похищал патриотически настроенных граждан Украины. В дальнейшем их помещали в специально обустроенные помещения в Славянске, где их пытали и наносили ножевые ранения за проукраинскую позицию.

"Во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни по меньшей мере трех человек, которых незаконно удерживали и пытали", - говорится в сообщении.

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