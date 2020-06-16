Нардеп от "Батькивщины" заявила, что планирует сложить полномочия
16 июня, 2020, 18:51
Народный депутат фракции "Батькивщина" Ольга Белькова заявила, что планирует сложить депутатские полномочия
Об этом она заявила в комментарии УП .
"Да, я планирую сдать мандат. Но не буду давать пояснения до официального выступления. Никакой зрады. Просто жизнь", - сказала Белькова.
- Напомним, 11 июня народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что написал заявление о сложении полномочий .
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