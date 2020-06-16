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Espreso.tvОбществоНардеп от "Батькивщины" заявила, что планирует сложить полномочия

Нардеп от "Батькивщины" заявила, что планирует сложить полномочия


фото: Olga Bielkova/Facebook
Народный депутат фракции "Батькивщина" Ольга Белькова заявила, что планирует сложить депутатские полномочия

Об этом она заявила в комментарии УП .

"Да, я планирую сдать мандат. Но не буду давать пояснения до официального выступления. Никакой зрады. Просто жизнь", - сказала Белькова.

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