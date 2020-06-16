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Espreso.tvЭкономикаНа Ровенщине полицейские изъяли почти тонну янтаря на $ 1,2 млн

На Ровенщине полицейские изъяли почти тонну янтаря на $ 1,2 млн

Во вторник, 16 июня, Нацполиция в Ровенской области изъяла более 850 кг янтаря на $ 1,2 млн

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

"Правоохранители уже изъяли янтаря-сырца различной фракции весом более 850 кг. Стоимость камней, по предварительным данным, составляет $ 1,2 млн", - говорится в сообщении.

Среди изъятого есть камни, которые весят более 1 кг и имеют историческую ценность - их цена на "черном" рынке начинается от $ 10 тыс.

По данным правоохранителей местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, который в дальнейшем экспортировали за пределы страны вне таможенного контроля. Также при экспорте использовали поддельные документы о его происхождении.

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