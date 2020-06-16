На Ровенщине полицейские изъяли почти тонну янтаря на $ 1,2 млн
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
"Правоохранители уже изъяли янтаря-сырца различной фракции весом более 850 кг. Стоимость камней, по предварительным данным, составляет $ 1,2 млн", - говорится в сообщении.
Среди изъятого есть камни, которые весят более 1 кг и имеют историческую ценность - их цена на "черном" рынке начинается от $ 10 тыс.
По данным правоохранителей местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, который в дальнейшем экспортировали за пределы страны вне таможенного контроля. Также при экспорте использовали поддельные документы о его происхождении.
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