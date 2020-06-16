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Espreso.tvОбществоНа Львовщине перевозчики самовольно возобновили междугородние маршруты

На Львовщине перевозчики самовольно возобновили междугородние маршруты


фото: zaxid.net
16 июня перевозчики Львовской области восстановили междугороднее сообщение, несмотря на карантин и запрет

Об этом сообщил городской депутат Львова Игорь Зинкевич, обнародовав соответствующие объявления перевозчиков в Facebook.

"Перевозчики Львовщины прекратили акцию протеста возле Львовской облгосадминистрации и решили "самовольно" восстановить пригородные и междугородные перевозки", - прокомментировал он.

15 июня перевозчики проводили акцию под львовской облгосадминистрацией. Отметим, в области карантин и междугороднее сообщение не восстановлено, согласно рекомендациям Кабмина.

"Мы начали потихоньку работать. Видим, что власть не понимает нас и то, что мы будем стоять под стенами ЛОГА, они абсолютно на это не реагируют. Поэтому мы ищем другие пути реализации своих прав на труд", - сообщил Zaxid.net председатель Ассоциации перевозчиков Львовщины Иван Велийка.

Велийка добавил, что перевозчики планируют выпустить на маршруты около 60% парка автобусов в течение 16-17 июня.

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