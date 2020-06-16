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Espreso.tvОбществоНа Киевщине мальчик погиб от удара током после того, как залез на железнодорожный вагон

На Киевщине мальчик погиб от удара током после того, как залез на железнодорожный вагон


фото: facebook.com/MNS.GOV.UA/
На Киевщине от удара электротоком погиб ребенок

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале Белой Церкви на вагон вылез ребенок, после чего его сразу ударило током.

По прибытию спасатели установили, что на вагоне лежит обгоревшее тело парня 2008 года рождения, на котором находились провода под напряжением. Он умер.

 

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