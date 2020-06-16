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Espreso.tvОбществоМинздрав назвал условия, которые необходимы для проведения ВНО

Минздрав назвал условия, которые необходимы для проведения ВНО


фото: slovoidilo
Министерство здравоохранения назвало условия, которые необходимы для проведения внешнего независимого оценивания

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

"Сейчас разработаны предварительные показатели, которым должна отвечать страна при проведении ВНО. В частности, это: количество активных больных не должно превышать 60 случаев на 100 тыс. населения (сейчас у нас 37), количество областей, которые превышают национальные эпидемиологические критерии, не превышает 50%", - рассказал Ляшко.

По его словам, Госпродпотребслужба получила поручение усилить контроль в местах проведения ВНО.

Выписаны требования, которые должны гарантировать безопасность при проведении ВНО:

  • информирование участников ВНО, до его начала, о симптомах и профилактике коронавирусной болезни;
  • определение маршрутов участников тестирования с целью обеспечения малейшего контакта между группами участников; составление графика, по которому происходит допуск участников в здание тестирования;
  • определение мест рассадки участников тестирования с соблюдением социальной дистанции; перед началом тестирования всем должны провести скрининговую термометрию;
  • допуск в здание осуществляется только в одетой медицинской маске; запрещается допуск в здание тестирования сопровождающих лиц;
  • организуются места для обработки рук антисептиками.

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