Минздрав назвал условия, которые необходимы для проведения ВНО
Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".
"Сейчас разработаны предварительные показатели, которым должна отвечать страна при проведении ВНО. В частности, это: количество активных больных не должно превышать 60 случаев на 100 тыс. населения (сейчас у нас 37), количество областей, которые превышают национальные эпидемиологические критерии, не превышает 50%", - рассказал Ляшко.
По его словам, Госпродпотребслужба получила поручение усилить контроль в местах проведения ВНО.
Выписаны требования, которые должны гарантировать безопасность при проведении ВНО:
- информирование участников ВНО, до его начала, о симптомах и профилактике коронавирусной болезни;
- определение маршрутов участников тестирования с целью обеспечения малейшего контакта между группами участников; составление графика, по которому происходит допуск участников в здание тестирования;
- определение мест рассадки участников тестирования с соблюдением социальной дистанции; перед началом тестирования всем должны провести скрининговую термометрию;
- допуск в здание осуществляется только в одетой медицинской маске; запрещается допуск в здание тестирования сопровождающих лиц;
- организуются места для обработки рук антисептиками.
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