Минздрав назвал условия, которые необходимы для проведения ВНО

16 июня, 2020, 11:06

Министерство здравоохранения назвало условия, которые необходимы для проведения внешнего независимого оценивания

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".



"Сейчас разработаны предварительные показатели, которым должна отвечать страна при проведении ВНО. В частности, это: количество активных больных не должно превышать 60 случаев на 100 тыс. населения (сейчас у нас 37), количество областей, которые превышают национальные эпидемиологические критерии, не превышает 50%", - рассказал Ляшко.



По его словам, Госпродпотребслужба получила поручение усилить контроль в местах проведения ВНО.

Выписаны требования, которые должны гарантировать безопасность при проведении ВНО:

информирование участников ВНО, до его начала, о симптомах и профилактике коронавирусной болезни;

определение маршрутов участников тестирования с целью обеспечения малейшего контакта между группами участников; составление графика, по которому происходит допуск участников в здание тестирования;

определение мест рассадки участников тестирования с соблюдением социальной дистанции; перед началом тестирования всем должны провести скрининговую термометрию;

допуск в здание осуществляется только в одетой медицинской маске; запрещается допуск в здание тестирования сопровождающих лиц;

организуются места для обработки рук антисептиками.

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