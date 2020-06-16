Минэкономики прогнозирует уменьшение урожая зерновых в этом году

16 июня, 2020, 17:17

Минэкономики прогнозирует, что в 2020 году урожай зерновых будет меньшим, чем в предыдущем году

Об этом заявил на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает Еспресо.TV.

"В прошлом году было 78 млн тонн, не думаем, что в этом году будет такой объем", - сказал Петрашко.

Министр отметил, что из-за засушливой погоды первоначальный прогноз был ниже 68 млн тонн, однако впоследствии погода стабилизировалась.

"Прогноз по зерновым на данный момент - более 68 млн тонн зерновых мы прогнозируем на этот год и 20 млн тонн масличных, 9 млн сахарной свеклы, 20 млн картофеля и 9 млн тонн овощей", - сказал Петрашко.

В то же время Минэкономики не прогнозирует изменения показателя по экспорту зерна на будущий сезон и ожидает, что он будет на уровне нынешнего.

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