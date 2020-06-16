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Espreso.tvОбществоМужчина порезал себя ножом в тоннеле метро Киева

Мужчина порезал себя ножом в тоннеле метро Киева

В Киеве на красной ветке метро пассажир с ножом забежал в тоннель - его раненого задержали правоохранители

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Мужчина на станции метро "Берестейская" с ножом в руках спрыгнул на пути и забежал в тоннель. Полицейские нашли мужчину с ранением живота в туннеле станции метро "Шулявская".

Сегодня около 18:00 в полицию метрополитена в г. Киеве поступила информация о том, что на платформе станции метро "Берестейская" находится мужчина с ножом и угрожает нанести себе телесные повреждения, дальше он соскочил на пути и забежал в тоннель.

Полицейские в течение получаса разыскали гражданина с ранением живота в туннеле станции. На место происшествия вызвали сотрудников скорой.

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