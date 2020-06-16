Мессенджер WhatsApp запустил сервис онлайн-оплаты
Об этом сообщает блог приложения.
Он позволяет пользователям оплачивать услуги малого бизнеса и пересылать небольшие суммы денег между собой.
"В целях безопасности мы защитили доступ к функции платежей специальным шестизначным PIN-кодом и отпечатком пальца", - добавляют в компании.
Для того чтобы пользоваться, нужно иметь банковскую карту Visa или MasterCard от одного из банков - партнеров мессенджера.
Отмечается, что пересылка денег между пользователями или оплата покупок через сервис не облагается тарифом
В WhatsApp добавили, что планируют сделать платежный сервис доступным и для остальных пользователей мессенджера, но ни точных сроков, ни страны пока не объявляют.
Пока сервис доступен только на территории Бразилии.
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