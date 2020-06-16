Легионер "Шахтера" женился на финалистке "Мисс Украина"

16 июня, 2020, 17:15

Грузинский защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава женился на украинской модели Юлии Сидоренко

Фото со свадьбы невеста разместила в Instagram.

В 2016-м году Юлия Сидоренко стала финалисткой конкурса "Мисс Украина".

"Муж, спасибо тебе за счастливых нас. Я люблю тебя", - написала под одним из фото жена.

В текущем сезоне 27-летний Давид Хочолава провел 12 матчей. В Украине грузин также известен благодаря выступлениям за одесский "Черноморец".