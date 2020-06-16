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Espreso.tvСпортЛегионер "Шахтера" женился на финалистке "Мисс Украина"

Легионер "Шахтера" женился на финалистке "Мисс Украина"


фото: instagram.com/khocholava5
Грузинский защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава женился на украинской модели Юлии Сидоренко

Фото со свадьбы невеста разместила в Instagram.

В 2016-м году Юлия Сидоренко стала финалисткой конкурса "Мисс Украина".

"Муж, спасибо тебе за счастливых нас. Я люблю тебя", - написала под одним из фото жена.

В текущем сезоне 27-летний Давид Хочолава провел 12 матчей. В Украине грузин также известен благодаря выступлениям за одесский "Черноморец".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сообщение, распространенный (@juliaasidorenko)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, спасибо всем за поздравления (@juliaasidorenko)

 

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