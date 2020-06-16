Легионер "Шахтера" женился на финалистке "Мисс Украина"
16 июня, 2020, 17:15
Грузинский защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава женился на украинской модели Юлии Сидоренко
Фото со свадьбы невеста разместила в Instagram.
В 2016-м году Юлия Сидоренко стала финалисткой конкурса "Мисс Украина".
"Муж, спасибо тебе за счастливых нас. Я люблю тебя", - написала под одним из фото жена.
В текущем сезоне 27-летний Давид Хочолава провел 12 матчей. В Украине грузин также известен благодаря выступлениям за одесский "Черноморец".
Сообщение, распространенный (@juliaasidorenko)
Человек, спасибо тебе за счастливых нас. (@juliaasidorenko)
Друзья, спасибо всем за поздравления (@juliaasidorenko)
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